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Erdoğan'ın 'FaceTime' ile kız istediği Murat Yıldırım ve eşi Pitbull'un klibinde oynadı

09 Mart 2017 16:17

Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani, Pitbull ve Jessica Sutta'nın 'When A Girl Loves A Boy' şarkısının klibinde oynadı. Çiftin rol aldığı Pitbull'un klibi, önceki akşam Fas'taki bir TV programında duyuruldu.Murat Yıldırım'la eşi İmane Elbani'den bahsedilen programda şarkıcı Jessica Sutta'nın kliple ilgili mesajı da yayınlandı. Posta'nın haberine göre; aşkları Londra'da başlayan ve yaklaşık 3 aydır evli olan Murat Yıldırım'la Imane Elbani videoyu Instagram'da paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbani'yi Fas'ta bulunan ailesinden 'Facetime' ile Yıldırım'a istemişti.

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