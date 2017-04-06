Erdoğan'dan 'Hayır'cılara: Dünyanızı da ahiretinizi de tehlikeye atmayın!

Bursa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum sürecine ilişkin olarak, "Hayır" diyecek olanlara tartışma yaratacak bir çağrıda bulundu. "Bu halk oylamasında ‘evet' çıkınca sadece ülkemizin yönetim sistemi değişecek, emin olun bu durumda da her şey eskisinden daha iyi olacak" diyen Erdoğan, "Türkiye koalisyon tartışmaları olmadan, istikrar ve güven ortamı tehdit edilmeden yönetileceği bir döneme girecek. Buna karşı çıkacağım derken dünyanızı da, ahiretinizi de tehlikeye atmayın" diye konuştu.