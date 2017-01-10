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Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

10 Ocak 2017 15:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz." dedi. Erdoğan, ABD'ye de seslenerek, "ABD'yi güçlü, kararlı bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. Yeni başkan Trump'la karşılıklı diyaloğu hızlandıracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

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