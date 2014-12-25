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'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisinin o konuşması

25 Aralık 2014 14:56

Konya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla çıkarıldığı Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğince “kuvvetli suç şüphesi olduğu” öne sürülerek tutuklandı. Hakim kararında “vicdani kanaatin oluşmadığını” belirtti. Bugün hakim önüne çıkarılan M.E.A., Gedavet Parkı’nda Kubilay anması için toplandıklarında okuduğu basın açıklamasında yer alan sözlerle ilgili “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle” suçlandı. M.E.A.’nın, açıklamada “Son olarak halkçı liseliler olarak şunu söylüyoruz, yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın başı olarak Erdoğan’ı bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak değil, kaçak sarayın hırsız sahibi olarak görüyoruz” dediği ileri sürüldü.

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