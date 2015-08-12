Erdoğan Zekeriya Öz için 6 yıl önce ne demişti, bugün ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde, Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz'ü 6 yıl önce “İtalya’da temiz eller olduğu zaman İtalya’yı Türkiye’ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye’de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar, saygı duysunlar…” diye savunmuştu. Kendisine zırhlı aracını vermişti. Erdoğan, haklarında yakalama kararı bulunan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Gürcistan üzerinden Ermenistan'a geçiş yapmalarına ilişkin olarak, "Bana kaçacak diyen ihanet şebekesinin mensupları birer ikişer kaçmaya başladı" dedi. "Bunlarla ilgili, kırmızı bültenler hepsi devreye girecek" diyen Erdoğan, "Bunlar da yaka paça buraya gelip, yaptıklarının hesabını verecekler" ifadesini kullandı.