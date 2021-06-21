Erdoğan: Yeni bir moda başladı, 30 yaşından önce ne erkekler ne kızlar evleniyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü’nde gençlere, “Şimdi yeni bir moda başladı. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor” diye sitem etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Babalar Günü" dolayısıyla "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrimiçi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi.

Gençlere; kendileri, aileleri, şehirleri, ülkeleri ve bütün insanlık için hayaller kurmaları, onun peşinden azimle gitmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Şimdi yeni bir moda başladı. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor. Geleceğin anne ve baba adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem; bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyasına hayırlı işler yapabilmesi aslında mümkün değildir. Ben inanıyorum ki sizin özellikle evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de tabii nikah törenlerinde hep söylerim; en az 3 çocuk. Çünkü buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

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