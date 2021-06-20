Erdoğan: Yıkılmadık, ayaktayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizi böyle dimdik ayakta gördükçe biz de çok iyiyiz” diyen gence “Yıkılmadık ayaktayız” yanıtını verdi.

Erdoğan, canlı bağlantı ile partisinin gençlerle düzenlediği Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizle böyle bir canlı bağlantıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu güzel program vesilesiyle bir araya getiren gençlik kolları başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Brüksel’deki NATO toplantısı, Azerbaycan ziyaret, Antalya’daki organizasyonun ardından siz gençlerimizle buluşmak tüm yorgunluğumuzu aldı." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle her bir araya gelişimizde kendi gençliğimizin heyecanları ve hatıraları gözümüzde canlanıyor. Adeta enerjimiz tazeleniyor. Bizim neslimiz gençliğinde ülkemizi ve dünyayı değiştirme ideali ile yaşamış, bu uğurda nice büyük mücadelelere girişmiştir. Hamdolsun pek çok alanda sadece kendimizin değil bizden önceki nesillerin gençlik hedeflerini hayallerini hayata geçirme şerefine nail olduk. Bu tecrübeyle sizlere de tüm insanlık için büyük hayaller kurmanızı, onların peşinden azimle gitmenizi tavsiye ediyorum.

Büyük değişimler, fetihler hep bir hayalle başlar. Kararlıysanız kendinizi hayatın her alanında en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Bizi hayata ve davamıza sarılmak için motive eden unsurlar ile sizlerin motivasyon kaynakları arasındaki farkı da görüyoruz. Ülkemizin de sadece birkaç nesilde böylesine değişimi yaşamış olması sizlerin sorumluluğunu artıyor. Ülkemize son 19 yılda kazandırdığımız güçlü yatırım ve hizmet alt yapısı sayesinde gençlerimiz işte bu zorlu geleceğe hazır hale getirmiştir.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 3’e, 5’e, 10’a katlayarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşeğine getirdik. Sizlerden de ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye’nin sembolü olarak görmüş olduğumuz 2053 vizyonuyla buluşturmanızı bekliyorum.

“Sizi böyle dimdik ayakta gördükçe biz de çok iyiyiz” diyen gence “Yıkılmadık ayaktayız” yanıtını verdi.

Erdoğan'a sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

-Yaş ilerledikçe erkek çocuklar babalarına benzer denilir, katılıyor musunuz?



Her insan ayrı bir dünyadır. Çocuklar genlerden dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı da anne ve babalara benzeyebilir. Babaya benzeme düşüncesinin olgunlaşma ile ilgili olduğunu düşünüyorum.

-İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ne hissetmiştiniz?



Bazı hissiyatları sözle ifade etmek zordur. Çocuk sahibi olmak tarifi mümkün olmayan hislerdendir. Rabbim bu güzelliği her bireye yaşatsın diyorum.

-Babanız Ahmet Erdoğan’dan sonra size babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?

Çok sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetlik olduktan sonra benim abi yoktu. Benim anam da babam da annem oldu. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman dünyam adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı, hem annelikti hem babalıktı. Sevgim farklıydı, imkanlarımız yetiyordu. Annemin şefkati başkaydı. Onun için diyorum ya annenizin ayaklarının altını öpün. Ben de öpmek istediğim zaman annem öptürmek istemezdi. Ben de anneme, ‘cennetin kokusunu çok mu görüyorsun?’ derdim.

-Baba olmanızın Türkiye’nin geleceğine dair hayallerinize etkisi nedir?

84 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var. 81 vilayete sorumluluğunuz var. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye var. Şimdi 207 üniversitemiz var, üniversite olmayan il yok. Salgın döneminde şehir hastanelerimiz olmasa halimiz ne olacaktı. Dünyada küresel ölçekte bakıldığında görenler şaşırıyor. Şimdi Antalya’da da yapılıyor. Torunlarımız daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor, onlar daha modern bir Türkiye’de yaşasın diyoruz.

"Bize imreniyorlar"

Biz geçmişte yurt dışına gittiğimizde oraları görürdük 'Bizim ülkemiz niye böyle değil?' derdik. Şimdi onlar buraya geldikleri zaman diyorlar ki 'Bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil?' Bize imreniyorlar.

"Şimdi yeni moda başladı, 30 yaştan önce evlenilmiyor"

-Bir baba ve dede olarak tavsiyeniz nelerdir?

Önce kendini ihmal etme. Şimdi yeni moda başladı, 30 yaştan önce evlenilmiyor. İlk önce birbirinizi sevin ve sahiplenin. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. İnanıyorum ki evlilikte yaş sürecini ilerletmek gerçekleştirmek. Nikah törenlerinde hep söylerim en az 3 çocuk.

Baba olmak mı yoksa dede olmak mı daha güzel duygu?



Her ikisi de güzel bir duygu. Bu meyvenin farklı tatları vardır ya babalıkta da aynı durum söz konusu. 8 torunum var hepsinin tadı farklı. Gelip sana dedeciğim diye sarılması bambaşka. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor. Torunların sevgisi bedava. Anneler babalar daha çok ilgileniyor. Hakikaten o tadı almak bir başka güzellik. Bazıları bu işin acelesi mi var diyor, evet var.

"Aşı tedarikinde gayet iyi durumdayız"

Sizce virüsle savaş ne zaman bitecek?



Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. Türkiye salgının başından beri diğer ülkelerin önünde. Aynı süreç aşılamada da geçerli. Yerli aşıyı da Eylül-Ekim gibi üretebilmek hedefimiz. Aşıda yaşı 30’a çektik. Şu anda covid'de oran düştü. Vaka sayısı 5 bin civarında bunu bile fazla görüyoruz. Vaka sayısını çift haneliye, vefat sayısını da tek haneye insin istiyoruz.