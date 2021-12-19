Erdoğan: Sayın Elon Musk’ı ve SpaceX markasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunu uzaya fırlatılmasına ilişkin olarak, "Sayın Elon Musk’ı ve SpaceX markasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan video mesajında, "Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olma heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin en güçlü haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. Bu uydu projesinde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk’ı ve SpaceX markasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz Türksat 3A ve 4A uydularına yedeklik yapacak. Veri iletim hızı 15 kattan fazla artacak." ifadesini kullandı.