Erdoğan kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu

Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Tokat'a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , yolculuk ettiği uçakta kokpite girerek pilotlara merak ettiği soruları sordu. Pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğu öğrenen Erdoğan, "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sorunca pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Şehre gelirken yolculuk ettiği uçakta kokpite giren Erdoğan, pilotlara merak ettiği soruları sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2 bin 600 mü pist, 2 bin 700 mü?" sorusuna pilotlar tarafından "2 bin 700" yanıtı geldi. Bunun ardından Erdoğan ise "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tokat Havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Havalimanında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte kurdele kesti. Erdoğan, ardından kent merkezindeki miting alanına geçti.

"2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık"

Toplu açılış programında alanda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini ve Tokat'ın da kendilerini özlediğini gördüğünü dile getirdi.

Millet olarak daha çok kenetleneceklerini ve kimsenin bunu bölüp parçalayamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dün ben Brüksel'deydim. Olağanüstü NATO liderler zirvesindeydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık. Şimdi sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlıyor. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ı hak ettiği hizmetlere özel önem veriyoruz. Bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaret vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimi ile siftahını yaptığımız yeni Tokat Havalimanını şehrimizin gelecekteki hedeflerin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Ve 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile şehrimizin çok uzun yıllar oyunca hava yolu ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek kadar modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kente yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda toplam yatırım tutarı 47 milyar lirayı bulan eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti. Bugün açılışı yapılan diğer hizmetlerden de bahseden Erdoğan, "Eğitimde çeşitli ilçelerde ana okuldan ilkokul, lise ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açıyoruz. Üniversitemizin fakülte ve yüksekokul binaları ile güneş enerjisi santralini de bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova, 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkez ve ilçelerdeki spor tesisi, gölet, atık su, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını bu meydandan gerçekleştiriyoruz" dedi.