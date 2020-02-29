Erdoğan: Kapıları açtıktan sonra geçenlerin sayısı 18 bin oldu; bu süreçte kapıları kapatmayacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugün de 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız" dedi.

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylar önce eğer 'bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız' demiştik. Biz de dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugünde 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız. Avrupa sözünde durması gerekiyor. Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmada ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi aktarırken gülmesi ve milletvekillerinin de eşlik etmesi sosyal medyada günün konusu oldu. Çok sayıda kullanıcı gülüşü konu etti.

Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Ya acı günde bari kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım. Oturup beraber düşünelim. Türkiye'yi bu dertten nasıl kurtuluruz? Bunu düşünelim" diyerek başladı.

Gülüşünün konu olduğu açıklamada Erdoğan "Dün gece Trump diyor ki ‘Burada Putin’in ne beklentisi var, ne isteği var?’ Bunları söyledikten sonra bunların Kamışlı'da bir de petrol olayı var’ dedim. ‘Orada o kadar petrol var mı?’ dedi. ‘Orada petrol var ama Deyrezor o kadar değil’ dedim. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız ama bizim böyle bir derdimiz yok" diye konuştu.