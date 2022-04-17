Erdoğan: İsteyen herkesin çalışacak işi vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu, Türkiye de üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları, felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünelin Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Erdoğan'ın konuşması satır başlarıyla şöyle:

"Sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak"

"Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkeziyle irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır. Tünelin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

"Şehitlerimiz Cumhuriyet tarihinin 5 katı 10 katı hizmetlere kavuştu"

Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri Cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5 katı 10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 'Ulaştırma ve Haberleşme 2053 Vizyonu'yla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz.

"Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir"

Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları, felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyorum."