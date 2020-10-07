Erdoğan'ın yer aldığı videoyu retweetleyen Demirtaş: 6-8 Ekim olayları hakkındaki yalanlara değil, gerçeklere kulak verin lütfen

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili ifadelerinin yer aldığı videoyu retweetledi ve 'yalanlara değil, gerçeklere kulak verin lütfen' notunu düştü.

HDP'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda Erdoğan'ın "7 Haziran'dan sonra 53 kardeşimizi bunlar öldürdüler, Kürt kardeşlerime 'sokağa dökülün' dediler. Benim Kürt kardeşlerimi bunlar öldürdü" gibi ifadeleri yalanlandı. Videoda 'Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığı' söylendi.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da videoyu alıntılayarak "6-8 Ekim olayları hakkındaki yalanlara değil, gerçeklere kulak verin lütfen" notunu düştü.