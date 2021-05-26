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Erdoğan'ın sözlerinin ardından Akşener'in o konuşması yeniden gündem oldu: Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem şerefsizim

Akşener'in mart ayında yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu

26 Mayıs 2021 13:38

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından ise Akşener'in mart ayında yaptığı ve "Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim" dediği konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mart ayındaki grup konuşmasında ailesi ve hakkındaki iddialar ile Türkiye'de kadına yönelik şiddete geniş çapta yer vermişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin" diyerek seslenen Akşener, "Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Bugün olmazsa Allah'ın önünde hesaplaşacağız sizlerle. Bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kuranı kerimde hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni Allah'a şikâyet ediyorum sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir" diye konuşmuştu. 

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
TIKLAYIN - Akşener: Öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim
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