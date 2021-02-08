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Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı!

"Eserlerinizi aldım, geçici bir mekandayız; bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

08 Şubat 2021 11:23

Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şair Ahmet Tevfik Ozan'a Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı. Erdoğan mektubunda, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullanmış. 

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve şair Ahmet Tevfik Ozan (68), geçirdiği kalp krizi sonucu geçen ocak ayında hayatını kaybetti.

Erdoğan'a eserlerini göndermiş

1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden Dr. Ozan'ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi.

Erdoğan'dan teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu gönderdi. 22 yıllık mektup, oğulları tarafından Ozan'ın evrakları arasından bulunarak ilk defa gün yüzüne çıktı.

"Geçici bir mekandayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem gönderdiği mektubunda, "Sayın Dr. A. Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah'a emanet olunuz" ifadelerine yer vermiş. 

"Bize yüzeysel bahsetmişti"

Vefat eden Ozan'ın oğlu Erciyes Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Mehmet Seyda Ozan ise mektup ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu mektubu babamın eşyalarını toplarken kıymetli evraklar dosyasında rastladık. Bize daha önce çok yüzeysel bahsetmişti fakat çok detaya girmemişti. Mektubu gördüğümüzde açıkçası şaşırdık, çünkü pek gün yüzüne çıkmamıştı ve herhangi bir platformda paylaşımı olmamıştı. Cumhurbaşkanımız 1999 yılında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaklaşık 4 ay tutuklu kalmıştı. O dönemde tamamen vatan sevmenin çilesini çeken kişileri kardeşi olarak görmesinden kaynaklı cumhurbaşkanımıza yazdığı bir mektup aslında. Babam bu mektubu yazmanın yanında eserlerini de cumhurbaşkanımıza göndermiş. Cumhurbaşkanımız da bu eserleri aldığını belirterek teşekkürlerini ve iyi dileklerini sunmuş. Biz babamın gönderdiği mektubun bir kopyasına ulaşamadık ama cumhurbaşkanımızın yazdıklarından çıkardıklarımız doğrultusunda bir teselli mektubu ve cumhurbaşkanımıza güç verme, teselli etme maksadıyla yazılmış bir mektup olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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