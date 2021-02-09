Erdoğan'ın hedef aldığı Prof. Dr. Ayşe Buğra: Boğaziçi'nde ilk girdiğim derste 8 öğrencim vardı; onlardan üçü şimdi profesör

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır" sözleriyle hedef aldığı Prof. Dr. Ayşe Buğra "1986 yılında başladım Boğaziçi Üniversitesi'ne. İlk girdiğim derste 8 öğrencim vardı. Onların üçü şimdi Boğaziçi'nde profesör" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Buğra, FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Buğra, "Boğaziçili öğrenciler, sadece dışarıdan müdahale istemiyorlar. Ne güzel konuşuyorlar, nasıl hocalar provoke ediyor diyorsunuz ki? Bu, öğrencilere saygısızlık" dedi.

Memleketin huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayan Buğra, "Memleketimizin huzura ihtiyacı var, devamlı kavga ederek devam edemeyiz. Gerçekten memleketimize haksızlık oluyor ve tabii ki adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, geçen hafta cuma namazı çıkışı sonrası Boğaziçi eylemlerini değerlendirirken isim vermeden Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef almıştı. Erdoğan, Buğra'yı ima ederek şunları söylemişti;

"Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil."



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TIKLAYINIZ - Erdoğan’ın hedef aldığı Prof. Dr. Ayşe Buğra: Bu olacak şey değil, çok sarsıldım