T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'ın dili sürçtü: Yola çıkarken yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var

AKP'nin İstanbul 7. Olağan Kongresi'ne katılan Erdoğan'ın konuşması sırasında dili sürçtü

24 Şubat 2021 20:41

AKP'nin İstanbul 7. Olağan Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşması sırasında dili sürçtü ve “Bu yola çıkarken unutmayalım yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın dilinin sürçtüğü anlar, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimini tebrik etmesinden sonra gerçekleşti.  

TIKLAYINIZ - Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız

erdoğangafdili sürçtüakpkongre

Diğer Videolar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

CHP'li Özel'den AKP'li Canikli'ye: Bravo, doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24