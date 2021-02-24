Erdoğan'ın dili sürçtü: Yola çıkarken yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var

AKP'nin İstanbul 7. Olağan Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşması sırasında dili sürçtü ve “Bu yola çıkarken unutmayalım yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dilinin sürçtüğü anlar, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimini tebrik etmesinden sonra gerçekleşti.

TIKLAYINIZ - Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız