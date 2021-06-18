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Erdoğan'ın dili sürçtü: Suriye’yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık

Antalya Diplomasi Forumu'nda dış politikaya dair açıklamalar yapan Erdoğan'ın dili sürçtü

18 Haziran 2021 16:20

Antalya Diplomasi Forumu'nda dış politikaya dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dili sürçtü. Erdoğan, konuşması sırasında "Suriye’yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık" ifadelerini kullandı.

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