Erdoğan'ın dili sürçtü: Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2001 krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatılması olayına atıfta bulunurken dili sürçtü. Erdoğan, yazar kasa hatırlatması yaparken "Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?" dedi.

CHP'ye yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çoğu kurgu olduğu açıkça belli küçük ve istisnai örnekler üzerinden bitmiş bir Türkiye fotoğrafı çizmeye kalkıyor" görüşünü savundu.

Konuşmasının devamında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, 2011 krizini hatırlatmak isterken "Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır."

2001'de yaşanan 'yazar kasa' olayı nedir?

2001 yılında dövizdeki dalgalanma nedeniyle, dolar borcu yüzünden zor durumda kalan bir esnaf tepkisini, Başbakan Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak göstermişti. Ecevit, partisinin TBMM'deki grup goplantısına katılmak üzere Başbakanlık'tan ayrıldığı sırada merdivenlerden inerken Ahmet Çakmak isimli bir esnaf, merdivenlere yaklaşık 15 metre uzaklıkta, gazeteciler için ayrılan bölümden Ecevit'in bulunduğu yöne doğru elindeki yazar kasayı fırlattı.

Çakmak'ın ‘‘Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım’’ diye bağırarak fırlattığı yazarkasa Ecevit'e ulaşmadan, gürültülü bir şekilde basın mensuplarının önündeki yaya yoluna düşerek parçalandı.

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