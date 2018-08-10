Ecevit'e yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak: Bugün öyle bir durum yok, operasyon çekmeye çalışıyorlar

2001 krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit 'in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, "O gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklıydım. Ama bugün yazar kasaatılacak bir durum yok. Bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir konuda hainlerin yanında mı duracaksın, devletin yanında mı duracaksın?" dedi.

"Biz, hükümetimize, devletimize sahip çıkıyoruz, yanındayız, dimdik de ayakta duracağız. Kimse para, pul ile bizi terbiye edemez" diyen Çakmak, yazar kasa atma eylemine ilişkin şunları şöyledi:

"Ecevit döneminde beceriksizlik vardı. Ecevit, çok iyi bir insandı ama beceriksiz bir hükümetti. Bir ekonomik kriz vardı ve bu ekonomik krizin sebebi sadece Ecevit değildi. O güne kadar gelen hükümetlerin beceriksizliğinin cezası bir balon gibi Ecevit’in elinde patladı. O gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklıydım. Ama bugün yazar kasaatılacak bir durum yok. Bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir konuda hainlerin yanında mı duracaksın, devletin yanında mı duracaksın? Bu ince ayrı mı çok iyi düşünmek lazım. 18 yıldır hepimiz vatandaş olduğumuzu hissettik. Bankaya gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, vergi dairesine gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, hastaneye gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk. İlk defa biz devletin millete hizmet ettiğini 18 yıldır görüyoruz."

AKP'li belediyede çalışıyor

2009 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile iletişime geçerek kendisinden iş isteyen Çakmak, bu tarihten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde önce işçi olarak göreve başladı, ardından hizmetli kadrosuna, onun ardından memur kadrosuna, onun ardından şef kadrosuna yerleştirildi.