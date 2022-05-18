Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Barış Pehlivan'ın iddiasına yanıt: Külliyen yalan; yargı Cumhuriyet tarihinin en bağımsız pozisyonunda

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın "Osman Kavala davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" iddiasına "Külliyen yalan" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Candan Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamada bulundu.

Uçum, Işık'ın, "Barış Pehlivan bir yazı yazdı, dedi ki ‘Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi var" sorusuna, söz konusu yazıya yanıt veren Uçum, "Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca, bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar" yanıtını verdi.

Uçum, "Türkiye'de yargı Cumhuriyet tarihinin en bağımsız ve tarafsız pozisyonundadır" diye konuştu.