Erdoğan "Almanya'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar" dedi, CHP'li vekil Almanya’ya yardım kolisi gönderdi!

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar” dediği Almanya’ya, büyükelçilik aracılığıyla yardım kolisi gönderdi.

Ali Haydar Hakverdi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyecek bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" sözlerini hatırlattı. Hakverdi, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuyla paylaşımında Almanya ve Fransa’da kuyruklar olduğunu, yiyecek bulamadıklarını; elhamdülillah Türkiye’de böyle bir sıkıntı olmadığını söylemişti. Bunun üzerine biz de karınca kararınca, elimizden geldiğince bir yiyecek kolisi hazırlamaya çalışıyoruz ve bunu, dostluğumuzu ve yardımlarımızı kabul etmesi babında büyükelçilik kanalıyla Alman hükümetine göndermeye karar verdik."

Yardım kolisiyle birlikte Almanya’ya bir de mektup gönderen Hakverdi, mektubunda şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’mız ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da kuyruklar oluştuğunu ve yiyecek bulunamadığını Türkiye kamuoyu ile paylaştı. Dünyaca içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte Almanya’da yaşadığınız sıkıntıya kayıtsız kalamadık. Bu yüzden karınca kararınca hazırladığım bu gıda kolisini Almanya’da ihtiyacı bulunan bir vatandaşınıza iletmek üzere size gönderiyorum. Zor günleri hep beraber atlatacağımız inancıyla, en derin saygılarımı sunarım."