Erdoğan ilk Türk 'astronot' için Türkçe isim çağrısı yapmıştı; halk önerilerini sıraladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladı. Erdoğan, astronot ya da kozmonot kelimelerinin yerine Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğini ifade etmesinin ardından Haber Global sokakta halka isim önerilerini sordu.

Bir vatandaş, "Göklere çıkıyor Göktürk olsun" derken başka bir vatandaş da "Türkonot güzelmiş" yorumunda bulundu. Röportajda bir vatandaş, "Alparslan olmalı sonuçta Anadolu'ya giren ilk Türk" derken başka bir vatandaş da "Aya gidiyor Ay olmalı" ifadelerini kullandı.

Sokak röportajında soru yöneltilen iki kadın da 'Ay'a gidecek' ilk Türk 'astronot'un kadın olması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir” demişti.

Bahçeli'den öneri: Cacabey

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk astronot için Cacabey'in ismini önerdi.

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