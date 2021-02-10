Devlet Bahçeli'den 'astronot' için isim önerisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladı. Erdoğan, astronot ya da kozmonot kelimelerinin yerine Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğini ifade etti. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk astronot için Cacabey'in ismini önerdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk astronot için isim önerisinde bulundu. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamanın ardından astronot için Türk gökbilimci Cacabey'in ismini önermiştir" denildi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Buradan dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyor ve diyorum ki Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir” demişti.

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