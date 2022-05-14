Erdoğan'ı taklit eden fenomenden 'müzik yasağı' videosu: "Bu yasaklarla başımız dertte"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yeni videosunda müzik yasağının bir saat uzatılmasını konu etti. Nahya videoda Erdoğan'ın müzik dinlerken bir anda kesilmesine

"Bu yasaklarla başımız dertte" diyerek tepki gösterdiği anları canlandırdı.

Erdoğan’ın sesini taklit ederek çeşitli tiplemeler yapan ve bu şekilde sosyal medyada gündem olan Muhammed Nur Nahya, bu kez de müzik yasaklarına göndermede bulundu.

Nahya’nın videosunda Erdoğan’ın dinlediği müzik yayını aniden kesilince “Ne oldu?” diye sorması ve yardımcısının yasak kararını hatırlatması yer aldı. Evde olduklarını söyleyen Erdoğan’a yardımcısı son olarak “Efendim, evde de Emine Hanım yasak koydu” cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Pandemi gerekçesi ile dışarda müzik yapma yasağı saat 24.00’e kadar sürmüş, geçtiğimiz günlerde ise saat 01.00’e çekilmişti. Birçok kişi pandemi yasaklarının kaldırılmasına rağmen müzik yasağının devam etmesine tepki göstermişti.

TIKLAYIN- Müzik kısıtlamasının bir saat uzatılmasına müzisyenler ne diyor?

TIKLAYIN- Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!

TIKLAYIN- İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı