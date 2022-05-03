Demet Akalın: Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek müzik yasağının kaldırılmasını istedi. Akalın bir başka paylaşımında ise müzik yasağının hâlâ uygulanmasına sitem ederek "Vay be ne günah işledik" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak iftar programına katıldı. Erdoğan ile bir araya gelen Akalın, müzik yasağının kaldırılmasını talep etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın bu isteğini bir kez daha yineledi.

Demet Akalın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek Ramazan Bayramı’nda ‘müjde’ istedi. Akalın müzik yasağının kalkması için “Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına” diye yazdı.

Akalın müzik yasağı ile ilgili yaptığı peş peşe taleplerin ardından sonuç alamayınca sitemde bulundu: “Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik.”