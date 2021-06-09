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Erdoğan, e-Spor Turnuvası hakkında konuşurken PUBG'ye 'Pepsi' deyince sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı'nın bu anları sosyal medyada gündem oldu

09 Haziran 2021 16:06

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-Spor Turnuvası hakkında konuşurken PUBG oyununa 'Pepsi' deyince sosyal medyada gündem oldu. 

Kısa süre önce gerçekleştirilen AK Gençlik eSpor Turnuvası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sırasında popüler battle royale oyunu 'PlayerUnknown's Battlegrounds'un kısaltması olanPUBG (pabci) yerine 'Pepsi' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın bu anları sosyal medyada gündem oldu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ı etiketleyerek "Ney ney ney? Espor turnuvası düzenleyip pepsi mi oynadınız? PUBG olmasın o" diye yazdı. 

İşte sosyal medyada kullanıcıların konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar;

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PUBGPepsierdoğane-Sporturnuvaakpgruptoplantı

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