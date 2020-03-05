Erdoğan'dan Lavrov'a Esad sorusu: Konuşuldu değil mi?

Moskova'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrasında yapılan basın açıklamasının ardından, Erdoğan'ın Lavrov'a, Esad'la ilgili sorduğu soru mikrofondan duyuldu.

Basın açıklaması sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile tokalaşan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu yanına çağırdı. Çavuşoğlu'na Lavrov'a çevirmesi için soru soran Erdoğan'ın "Şu anda Esed'le konuşuldu değil mi?" sözleri mikrofona yansıdı.