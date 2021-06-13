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Erdoğan'dan gazetecilere: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum

"Kendinizi taksim ederseniz iyi olur, maskeyi çıkarabilirsin"

13 Haziran 2021 14:47

T24 Video Haber Merkezi

NATO zirvesi için Belçika Brüksel'e gitmeden önce havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine soru yönelten gazetecilere "Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum" dedi. Ayrıca Erdoğan bir gazeteciye de "Maskeni çıkar" diye seslendi. 

Gazeteciye "Kendinizi taksim ederseniz iyi olur, maskeyi çıkarabilirsin" diyen Erdoğan sözlerinin ardından gazeteciye maskeyi çıkarması konusundaki uyarısını tekrarladı. 

Gazeteci ardından Erdoğan'a sorusunu yöneltti. 

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