Erdoğan'dan Biden görüşmesi öncesi açıklama: Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşme öncesinde, ABD'nin 24 Nisan yaklaşımının üzdüğünü belirterek, "Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette olduğunu söyleyen Erdoğan, "Malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor, bundan dolayı zil takıp oynayanlar var, onların bu oyunlarının da bozmuş oldu" yorumunu yaptı.

Kendisine soru sormak isteyen Haber Global muhabiri Umut Erol'a "Maskeni çıkar" diyen Erdoğan gazetecilere "Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum" diye seslendi.

Brüksel ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. Dün Afrin’deki şifa hastanesi yapılan terör saldırısı PKK-YPG’nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kişi de yaralanmıştır. Ülkemizde masumları, Suriye’de sivilleri, Irak’ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan hesabını soracağız. Zirvede müttefiklerimize ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz." dedi.

"Türkiye olarak yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz. Ülkemizin sınırları NATO’nun da sınırlarını da oluşturuyor. Kendi sınırlarımızı korurken NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır.

Biden görüşmesi

Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor.Birçok dedikodular vs. İçeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp nerede neler yapacağız konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. 24 Nisan bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşım beklemezdik. Bizleri ciddi mânâda üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Türkiye rastgele bir ülke değil.

"ABD’nin 24 Nisan yaklaşımı bizi rahatsız etmiştir"

ABD’nin 24 Nisan yaklaşımı bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir. Savunma sanayisine yönelik masa üstünde kalan birçok konu var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye ahdini yerine getirmesine rağmen sözleşmeye uymayan bir ABD var. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Bunun yanında ciddi mânâda parça alma işlemini Türkiye’den yapmalarına rağmen bütün bunlarla beraber çok ciddi ödemeye yapmış Türkiye var. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bu F-35’lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir. Patriotlar konusunda da ABD sözünde durmadı.

Bütün derdimiz, beklentimiz NATO’nun dayanışmasına güç katacak amasız bir yaklaşımı ABD’den görmektir. Bir diğer adım da tabii biz NATO’dan ve ittifak üyelerinden ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alınmasını, söylem ve eylemde müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesini bekliyoruz. ABD malum Afganistan’ı terk etmenin hazırlığı içinde. Burayı terk ettiği andan itibaren de süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke Türkiye. Arkadaşlarımız da muhataplarına gereken cevapları verdi."

NATO Genel Sekreteri ile de mutlaka konuşacağız. NATO Genel Sekreteri her zaman olumlu yaklaşımları olan dostumuzdur. Aynı şekilde süreci devam ettiren bir dost bir arkadaştır. Neler yapabiliriz görüşme imkânımız olacak.

Merkez Bankası'nın rezervleri

Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiği nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette. Yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin ile çok önemli bir anlaşmayı yaptık.Daha önce Çin’le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı.Şimdi bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. 46 milyar Türk Lirası’na karşılık geliyor. Malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor, bundan dolayı zil takıp oynayanlar var, onların bu oyunlarının da bozmuş oldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, inşallah bu tırmanış yeniden başlıyor, bu tırmanışı da devam ettireceğiz.

Marmara Denizi'nde müsilaj

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni yayımladık, bu genelgeyle Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulu’nu kurduk. 2 gün önce de YÖK’ün organizasyonuyla üniversitelerimizden tüm hocalarımızla bir araya geldik. Biz ve YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte de birlikte ne yapabilir konuştuk.

Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Bu çalışmalar devam edecek. Buradan toplanan müsilajın incelemeler neticesindeki durumuna göre gübre olmaya müsaitse gübre olarak kullanabilir. Bunun kararı ekipler karar verecek. Bütün mesele, buradaki bizim oluşturmuş olduğu kurulun yapacağı hassas çalışmalar neticesinde verilecektir. Biraz zaman alacak ama inşallah kısa zamanda başaracağız.

"Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz"

ABD ve ABD'nin liderleri ile yeni tanışan birisi değilim. Bush döneminden itibaren süreç içerisinde gerek sayın Obama ile olan sürecimiz var. Malum Trump'la olan sürecimiz var. Şimdi de Biden'la olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar esnasında ABD gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri karşılığını tam manasıyla buldu mu derseniz buldu diyemem. Temenni ederim ki bundan sonra bulalım. NATO içinde üzerine düşen görevi yerine getiren ülkelerden biri ilk 5'in içinde olmak kaydıyla Türkiye'dir. Geçmişte Biden'ı evinde ziyaret etmek suretiyle bir çok görüşmelerimiz oldu. Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. "