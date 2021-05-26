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Erdoğan'dan art arda gaflar: "Bay Meral, Bayan Kemal"

26 Mayıs 2021 13:48

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca yaptığı gaflar da dikkat çekti. Önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bay Meral" diye seslenen Erdoğan, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bayan Kemal" dedi.

O anlar sosyal medyada vatandaşları dikkatini çekti.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...
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