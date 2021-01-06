"Erdoğan boynumu sıktı" diyen gazeteci Akinan o anları anlattı

Eski SKY Türk Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan’ın kitabında anlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynunu sıktığını söylemesi tartışmalara neden oldu. İlk olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in "Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?" başlıklı yazısıyla gündeme gelen olayla ilgili Akinan ilk kez konuştu.

Can Coşkun ile Haber Masası programına katılan Akinan, o gün yaşananları ve sonrasında medyanın başına gelenleri anlattı.

Akinan kitabında, bir basın toplantısı sonrası dönemin başbakanı Erdoğan'ın boynunu sıktığını ve tehditvari cümleler kurduğunu anlatmıştı.

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