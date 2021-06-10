Erdoğan- Biden görüşmesinde demokratik ihlaller ilk kez masada

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Haziran’da yapacağı görüşmede önceliğin iki taraf için de masanın devrilmemesi olabileceğini, iki tarafın da aralarındaki anlaşmazlıkların kolayca çözülemeyeceğinin farkında olduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi konusunun da konuşulacağını belirten Yinanç, “Türkiye bir al-ver ilişkisi istiyor ama ABD’nin ise ‘al-ver’e girmek gibi bir tavrı olmadığını anlıyorum. Her konuyu ayrı görüşmek istiyor” dedi.

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü M.Kaan Kurtuluş, ‘Dış Politika ile İçli Dışlı’ programında bu hafta, 14 hazirandaki Erdoğan-Biden görüşmesini, Çavuşoğlu’nun Fransa ziyaretini ve ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile Türkiye’nin orada bir rol üstlenmesine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

"Biden insan hakları meselesini dosya dosya açmayabilir"

Erdoğan-Biden görüşmesinde tarafların anlaşmazlık noktalarının başka işbirliği alanlarını gölgelemesine dikkat edeceğini ifade eden Yinanç, “Amerika’nın YPG’ye desteği olsun, S400 konusunda olsun bir görüş alışverişi olacaktır. Taraflar pozisyonlarını tekrarlayacaktır ama en azından anlaşmazlıkların, başka alanlardaki işbirliğini engellememesi konusunda anlaşmaları en olumlu senaryolardan biri olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

İnsan hakları konusunun uzun süreden sonra görüşmelerin önemli bir gündem maddesi olacağını belirten Yinanç, Biden’ın insan hakları meselesini dosya dosya açmak yerine daha genel bir başlık altında gündeme getirebileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Biden, NATO’daki demokratik ülkeler grubunun otoriterliğe karşı saflarını birleştirmeleri gereğinden hareketle şunu söyleyebilir diye düşünüyorum: ‘Kongre özellikle Tükiye’deki insan haklarında geriye gidiş nedeniyle beni baskı altına alıyor. İnsan hakları ve demokrasi alanında atacağınız adımlar benim elimi güçlendirir’’

Çavuşoğlu'nun Fransa ziyaretin neler konuşuldu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransa ziyaretini de değerlendiren Yinanç, Fransa ile yaşanan ikili sorunlara özellikle son dönemde Akdeniz ve Lİbya üzerinden gelişen bölgesel sorunların da eklendiğini söyledi.

Yinanç, Fransa’nın Anadolu Ajansı’nın islamofobiye dikkat çekerek “Fransa'daki Türk toplumunun bazı unsurlarının ülkedeki faaliyetleri Fansız hükümetinde rahatsızlık yaratıyor. İhtimalen bunlar da masaya yatırılmıştır. Özellikle Anadolu Ajansı'nın islamofobi ile ilgili yayınlarından rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kendi açısında bir takım talepleri var. Fransa'nın bazı Türk firmalarına ihracat lisansı vermediğini gündeme gelmişti. Bu görüşmelerde artık bunları bir frenleyelim konusu konuşulmuştur diye düşünüyorum.”

Görüşmenin önemli noktalarından birinin Afrika olacağını belirten Yinanç, “Görüşmenin bir önemli noktası da iki ülkenin Afrika konusunda istişarelere başlayabileceği vurgusu. Afrika Türkiye’de yeterince odaklandığımız bir konu değil, halbuki Ortadoğu'daki radikal islamcı hareketler giderek Afrika’da kendilerini daha çok gösteriyorlar. Bu konuda bir işbirliğinin de önümüzdeki dönemde görüşüleceğini düşünüyorum” dedi.

NATO 2030 Vizyon Belgesi'nin ve NATO Zirvesi'nin de konuşulduğu programda Yinanç, NATO eski Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan'ın 'hibrit savaşlar' üzerine yazdığı yazıyı hatırlatarak, NATO'nun da bu anlamda dayanıklılığını arttırmaya yöneldiğini ve NATO ülkelerinin birbirinin teknolojisinden yararlanmasına yönelik görüşmelerin olacağını söyledi.