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Erdoğan: Amerika'ya bak enflasyon felaket, Avrupa aynı; aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

16 Ocak 2022 09:46

Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'ya bak, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. 

"Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız, gelecek kaygısına sürüklememek için devletimizin tüm araçlarını seferber ettik" diyen Erdoğan "ABD'ye bak enflasyon felaket. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'de böyle bir sorun yok" ifadelerini kullandı. 

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