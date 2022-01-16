Erdoğan: Amerika'ya bak enflasyon felaket, Avrupa aynı; aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda

Aydın'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'ya bak, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok" dedi.