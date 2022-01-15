Erdoğan: Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükûmet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz" dedi.

Erdoğan, Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Aydın Söke'de faaliyete geçen, 550 milyon dolarlık yatırımı olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edecek. Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

“250 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandıracak bu tesis 200 milyon dolar da ihracat gerçekleştirecektir. Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecektir.

“Çevreci üretim anlayışıyla üretim yapacak fabrika yeşil dönüşüme de önemli katkılar sunacaktır. Atık kâğıttan üretim yapılacaktır. Fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok önemli katkılar sağlayacağını görüyoruz.

“Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz.

“Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır. Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır. Kâğıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kâğıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor.

“Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.”