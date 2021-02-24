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Erdoğan'a sevgisini öpücükler göndererek göstermişti: Allah canımı alsın, ona versin

"Beni ve sevgi gösterimi karaladılar; para karşılığı yaptığım, hatta zengin olduğum iddia edildi"

24 Şubat 2021 14:45

Kongrede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini öpücükler göndererek, yüzüğünü öperek gösteren 42 yaşındaki Murat Kurt, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Kurt, "Allah benim canımı alsın, ona versin. Beni ve sevgi gösterimi karaladılar. Zoruma gitti, üzüldüm" dedi.

AKP İzmir İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sevgisini öpücükler göndererek ve yüzüğünü öperek gösteren 42 yaşındaki Murat Kurt, söz konusu görüntülerle ilgili konuştu. 

Erdoğan'ın bir önceki İzmir ziyaretinde Bilal Saygılı Camii'nin açılışını yaptığını belirten Kurt, onu görmek için alana gittiğini söyledi.

"Karşımda görünce sevgimden ağladım. Bunu fark eden Cumhurbaşkanı, 'Ağlama, ağlama' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o zaman atkı hediye ettim. Kendisi de karşılığında bu yüzüğü hediye etti" ifadesini kullanan Kurt, şöyle devam etti:

"Zengin olduğum iddia edildi"

"Sosyal medyada, yüzüğü öpüp sevgimi gösterdiğim anlar bazı kişiler tarafından çarpıtıldı. Beni ve sevgi gösterimi karaladılar. Zoruma gitti, üzüldüm. Para karşılığı yaptığım, hatta zengin olduğum iddia edildi. Oysa asgari ücretle çalışan, 43 yıldır Bayraklı'da gecekonduda yaşayan, vatan, bayrak, ezan sevdalısı bir gariban vatandaşım.

Yaşadığım yer belli, isteyen gelip görebilir. Biri epilepsi hastası iki çocuğum var. Annem, babam vefat etti. Bu dünyada hiç kimsemiz yok, bir tek rabbimiz var. Para, pul benim için ikinci planda. Trilyonları verseler, İzmir'in tamamının tapusunu verseler, para için bu şekilde sevgimi göstermem. Recep Tayyip Erdoğan'a 'baba' dedim. Allah onun ayağına taş değdirmesin."

"Beni seviyor, oğlu gibi görüyor"

Kurt, Erdoğan'ı Türkiye'ye hizmetlerinden dolayı çok sevdiğini vurguladı. "Onu gördüğüm zaman duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. Bu Allah tarafından geliyor. Allah, benim canımı alsın ona versin" diyen Kurt, şöyle konuştu:

"İzmir'de manevi evladıyım. Yüzüğü hediye ettiği zaman; mutluluktan gece rüyalarıma girdi. Allah nasip etti, üç kere kendisiyle görüştüm. Beni seviyor, oğlu gibi görüyor. Koluma Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini yaptırdım, dövme ile adını yazdırdım. İzmir'de 18 yıldır AK Parti için çalışıyorum."

Kaynak: DHA

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