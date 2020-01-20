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Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

20 Ocak 2020 12:57

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi 'Nasipse Adayız', dünya prömiyerini 25 Ocak Cumartesi günü Avrupa'nın önemli festivallerinden Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde yapacak.

49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde Voices Bölümüne davet edilen filmin fragmanı ve festival afişi yayınlandı.

Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci'nin yer aldığı filmde konuk oyuncu olarak, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da yer alıyor.

Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Nasipse Adayız", İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı.
Türkiye-Sırbistan ortak projesi "Nasipse Adayız", Rotterdam'daki dünya galasının ardından 2020'nin ikinci yarısında Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.

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