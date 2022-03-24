Envar Aysever'den Süleyman Yağcı'ya: Bilader sen kimsin, kadınlar dilediği gibi giyinecek, erkekler de haddini bilecek

Gazeteci Enver Aysever,"Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyen Süleyman Yağcı'ya tepki gösterdi. Aysever, "Ya bilader sen kimsin? Kadınlar dilediği gibi giyinecek, erkekler de haddini bilecek" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymemesi gerektiğini savunurken, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç" dedi. Yağcı, "kadın eli tutmamış adamların, cilveli kadınlar görünce sapıttığını" iddia ederken, kadınların kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini savundu.

Gazeteci Enver Aysever de Süleyman Yağcı'ya tepki gösterdi. Tele1'de 'Gündeme Not' programında "Medya bunu neden dün konu yaptı o da tartışma konusu" diyen Aysever, "Birader senin hayatta ne birikimin ne düşüncen ne felsefen nasıl bir tavrın nasıl bir önemin var da Türkiye'nin kadınlarına, dünyadaki kadınlara 'Kadınlar tayt giymesin adamlar sapıtıyor' diyorsun. Kadınlar dilediği gibi giyinecek, erkekler de haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı: Cilveli kadınlar görünce adamlar sapıtıyor; giyimini biraz doğru yapacaksın