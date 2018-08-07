Enis Berberoğlu'unun eşi Oya Berberoğlu: Enis bu haberi vermiş bile olsa bunun neresi suç?

Yol TV'ye çıkan Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Enis Berberoğlu'nun davasını ve tutukluluk sürecini değerlendirdi. Berberoğlu, Enis bana göre kurban edildi. Bu haberi Enis verse bile burada ne suç var? Devletin gizli bilgisi filan... Bülent Tezcan Meclis'te bunları açıkladı. Aydınlık'ta ilk haber yapıldı. Bu nasıl sır oluyor anlamıyorum. Şaka gibi, önce müebbet verdiler sonra 25 yıla indirdiler. Enis sadece haber bu, haber dedi, başka birşey demedi. O zamn vekil filan da değil. Enis CHP'nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Dedi.