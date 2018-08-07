T24 LogoT24 Logo
Haberler

Enis Berberoğlu'unun eşi Oya Berberoğlu: Enis bu haberi vermiş bile olsa bunun neresi suç?

07 Ağustos 2018 17:40

Yol TV'ye çıkan Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Enis Berberoğlu'nun davasını ve tutukluluk sürecini değerlendirdi. Berberoğlu, Enis bana göre kurban edildi. Bu haberi Enis verse bile burada ne suç var? Devletin gizli bilgisi filan... Bülent Tezcan Meclis'te bunları açıkladı. Aydınlık'ta ilk haber yapıldı. Bu nasıl sır oluyor anlamıyorum. Şaka gibi, önce müebbet verdiler sonra 25 yıla indirdiler. Enis sadece haber bu, haber dedi, başka birşey demedi. O zamn vekil filan da değil. Enis CHP'nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Dedi.

ETİKETLER

Enis Berberoğluoya berberoğluaçıklamatutuklanmamittırlarıtırcezaevitutuklamachp

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24