Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz, sadece numara girerek istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebiliyordu

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın sadece telefon numarası bilgisi ile istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebildiği bir yazılım kullandığını iddia etti.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında, Korkmaz hakkındaki iddialar üzerine bir arkadaşını onun yanına gönderdiğini söyleyen Berberoğu, “Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD’den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin” dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK’yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı" diye konuştu.

"Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?"

Berberoğlu, Korkmaz'ın istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebildiği bir yazılım kullandığı iddialarını şöyle anlattı:

"'Ne oldu kardeşim?' dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince “Bana bir şey olmaz” dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor… Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. “Numaran kaç senin?” demiş. Almış, son yaptığı Whatsapp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın Whatsapp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz."

"Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?"

Yarkadaş: Ekşioğlu, 'Whatsap ve Twitter'ı izliyoruz' demişti

Program sırasında gazeteci Barış Yarkadaş da “Cihan Ekşioğlu'nun, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve Whatsapp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı” iddiasını hatırlatarak, Ekşioğlu'nun bir röportajında 'Whatsap ve Twitter'ı izliyoruz' dediğini ancak daha sonra bunu "Biz izlemiyoruz, sattığımız istihbarat kurumları izliyor" şeklinde düzelttiğini belirtti.