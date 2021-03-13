Engelli genç, beslediği köpekler nedeniyle köyünden kovuldu: "Kendim için hiçbir şey istemiyorum"

Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde yaşayan 25 yaşındaki Ramazan Kaplan, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kullanamaz hale geldi. Sağ bacağında da aksaklık nedeniyle engelli kaldı. Bir süre iş arayan Ramazan Kaplan iş bulamayınca kendini çok büyük sevgisi olan sokak hayvanlarına adadı.

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı ilgisi olan Ramazan Kaplan, köyde bulunan tüm sokak hayvanlarını yıllarca bakıp besledi. Köy muhtarı ve köy halkından aldığı tepkilere rağmen “Canlar” diye sevdiği hayvanları bırakmayan Ramazan Kaplan köyün hemen çıkışında canlarına barınak yapmak istedi. Köy muhtarının tepkisini alan Ramazan Kaplan, köpekleriyle birlikte köyden kovuldu.

Köpeklerinden vazgeçmeyen Ramazan Kaplan, pes etmeyerek köyün 2,5 kilometre uzaklığında canlarına barınak oluşturdu. Kendi imkanları ve sosyal medyada tanıştığı hayvan severlerin katkısıyla oluşturduğu barınağın etrafını tel örgüyle çeviren Kaplan, köpeklerine bakmaya devam edeceğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Hayvanların bütün ihtiyaçlarını karşılayan Kaplan, “Minderleri altına seriyorum. Yorganları da üstüne seriyorum ki üşümesin canlarımız. Onları da Allah yarattı, bizi de Allah yarattı. Onların canını ancak Allah alır" diyerek "Elimizden geldiği kadar değil daha fazlasını yapacağım" dedi.