Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baro başkanlarının Türkiye’nin her ilinden Ankara’ya yürüdükleri 'Savunma Yürüyor' eylemine polis müdahale etti. Polis, baro başkanlarını Ankara'nın girişinde durdurup şehre girmelerini engellerken, baro başkanlarına sert müdahalede bulundu.

YOL TV'nin, polisin baro başkanlarına müdahale sırasında kayda aldığı görüntülerde baro başkanları polise "Hatta üzerimize benzin dökün, yakın. Kadın baro başkanları yere düşüyordu burada. Bu mu Türkiye?" şeklinde isyan etti.

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