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Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

22 Haziran 2020 15:52

Baro başkanlarının Türkiye’nin her ilinden Ankara’ya yürüdükleri 'Savunma Yürüyor' eylemine polis müdahale etti. Polis, baro başkanlarını Ankara'nın girişinde durdurup şehre girmelerini engellerken, baro başkanlarına sert müdahalede bulundu. 

YOL TV'nin, polisin baro başkanlarına müdahale sırasında kayda aldığı görüntülerde baro başkanları polise "Hatta üzerimize benzin dökün, yakın. Kadın baro başkanları yere düşüyordu burada. Bu mu Türkiye?" şeklinde isyan etti. 

TIKLAYINIZ - Polisin, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı’ya yönelik sert müdahalesi böyle görüntülendi

TIKLAYINIZ - Anıtkabir'i ziyaret eden baro başkanları da 'Savunma Yürüyüşü'ne' katıldı; "Anıtkabir'de buluşmayı planlamıştık, ayrışma yok"

TIKLAYINIZ - Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen baro başkanları oturma eylemine başladı

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