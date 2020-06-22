Anıtkabir'i ziyaret eden baro başkanları da 'Savunma Yürüyüşü'ne' katıldı; "Anıtkabir'de buluşmayı planlamıştık, ayrışma yok"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte Anıtkabir'e giden baro başkanları, Ankara girişinde baro başkanlarına yapılan müdahalenin ardından protesto yürüyüşüne katıldı. Anıtkabiri ziyaret için eden baro başkanlarının, 'Savunma Yürüyüşü'ne' katılan baro başkanlarını bekledikleri ancak polis engeli nedeniyle planlamanın aksadığı belirtildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte Anıtkabir'e giden baro başkanlarının, Ankara girişindeki polis müdahalesinin ardından kendilerine katıldığını söyledi. Yürüyüşün son durağı olan Ankara'ya vardıklarında Anıtkabir'e gitmeyi planladıklarını belirten Küçük, "Planımız 11.30'da Atatürk'ün huzuruna çıkmaktı. Bunu biz diğer başkanlarımızla paylaştığımızda o bölüme katılmak istediklerini söylediler. O bölümde hep birlikte olacaktık. Fakat biz burada engelleme ile karşılaşınca ziyaretimizin saatine riayet edemedik. Ama Anıtkabir ziyaretinde bulunan, burada bulunmayan başkanlarımız geldiler. Bizle dayanışma içerisinde bulundular. Şu anda buradalar" dedi.

Sivas Barosu Başkanı Demir: Karşılamak için bekliyorduk, ayrışma söz konusu değil

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu , beraberindeki 14 baro başkanının Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, kendilerinin yürüyüş yapan diğer baro başkanları ile birlikte Anıtkabir ziyaret etmek için beklediklerini ancak polis engeli nedeniyle geç kalınması üzerine planlamanın aksadığını ifade etti.

"Bir kısım başkanlarımız yürüme kararı aldılar, biz bunları destekledik. Ortak noktamız Anıtkabir'de Ata'mızın huzurunda bir araya gelmek" diyen Demir, "Sabah basına yansıdığı şekliyle Barolar Birliği Başkanımızın fotoğrafından kaynaklı olarak, orada Metin Başkanımız da bizimle gelmek istedi. Bizim amacımız, başkanlarımız temsil yürüyüşünü yaptıktan sonra Ankara'ya giriş yaptıktan sonraki süreçte, Anıtkabir'de biz onları karşılamak üzere bekleyecektik. Sonrasında polis müdahalesi gelince biz koşarak onlara destek vermek için geldik. Metin Başkan'ın paylaştığı fotoğraftan kaynaklı olarak herhangi bir ayrışma ya da ikinci bir program söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Baro başkanlarının Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya yürüdüğü 'Savunma Yürüyor' eylemine Ankara girişinde polis müdahalesi gerçekleşti. Şehrin dışında durdurulan baro başkanları Ankara'ya alınmadı. Yürüyen başkanlara müdahale edilmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki 14 baro başkanı ile Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada, fotoğrafta yer alan baro başkanlarının yürüyüşe neden destek vermediği ve meslektaşlarının yanında yer almaması eleştirileri dile getirilmişti.

"Feyzioğlu'nu paylaşım yapmaması adına uyardım"

Feyzioğlu tarafından paylaşılan ve kamuoyunda dikkat çeken fotoğrafla ilgili olarak Demir, "Şahsım anlamında, Sivas Barosu olarak ben herhangi bir paylaşımda bulunmaması adına uyardım. Fakat kendi takdiridir. Bu kamuoyunda farklı algılandı. 'Metin Feyzioğlu destekçileri kendi içinde bir organizasyon yaptı' diye bir şey asla yok. Birlik ve beraberlik içerisinde ortak noktamız meslek olarak biz buraya geldik ve sürece dahil olduk" dedi.