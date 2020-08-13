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Endonezya'da Sinabung Yanardağı'ndaki hareketliliğin ardından uçuş uyarısı

13 Ağustos 2020 17:36

Endonezya'da yer alan Sinabung Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle yetkililer tarafından bölgede uçuş uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, Sinabung Yanardağı'nda patlama yaşandığı bildirildi. Patlamanın bu hafta meydana gelen 8. patlama olduğu belirtildi. Patlama sonucu püsküren kül ve dumanın 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, "Daha fazla patlama potansiyeli var ve havayollarının tetikte olması isteniyor" dedi. Jati, yetkililerin Sinabung çevresinde 5 kilometrelik bir yasak bölge ilan ettiklerini ve olası lav akışları konusunda halkı uyardıklarını dile getirerek, "Halkın, volkanik külün sağlık açısından etkilerine karşı evlerini terk etmeleri halinde yüz maskesi takmaları tavsiye edilir" dedi.

Havacılık makamları da hareketlilik nedeniyle bölgedeki hava sahasında seferi olan uçaklar için uyarı yayınladı.

Öte yandan, Sinabung Yanardağı'ndaki hareketlilik, geçtiğimiz haftadan bu yana arttı. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki konumu nedeniyle yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapıyor. 2016'da Sinabung Yanardağı'ndaki patlamalarda 7 kişi, 2014'teki patlamada ise 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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