Emniyet, TOMA araçlarını yangın bölgelerine sevk etti

Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de katıldı. Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi.

TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.