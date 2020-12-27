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Emniyet, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazılan evsiz vatandaştan özür diledi; Antalya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Muhittin Böcek'ten açıklama geldi

27 Aralık 2020 11:43

Antalya'da gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen para cezası kesilen vatandaş Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bimekan barınma evine yerleştirildi.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokakta olan kişilere denetim gerçekleştirdi. Yolda yürüyen Ali Çiçek'i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın? sorusuna Çiçek, "Biliyorum ama gidecek yerim yok" diye cevap verdi.
 
Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek'e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı.
 
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından Ali Çiçek'in zabıta ekipleri tarafından belediyenin Bimekan barınma evine yerleştirildiğini duyurdu. 
 
Muhittin Böcek açıklamasında "Zabıta ekiplerimiz, kalacak yeri olmadığı için ceza yemesiyle gündeme gelen Ali kardeşimizi bulup belediyemize ait Bimekan Barınma Evimize yerleştirdi. Kimsenin mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadesini paylaştı. 
 
 

Emniyet özür diledi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Emniyetin açıklaması şöyle: 

"Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz."

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