Polis, "Yasaktan haberim var ama gidecek bir yerim yok" diyen vatandaşa 3 bin 150 lira ceza kesti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da denetim yapan polis ekipleri, evinin Ankara'da olduğunu söyleyen ve Antalya'da gidecek bir yeri olmadığını belirten vatandaşa 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, tarihi ve kültürel yerleri sadece turistler gezdi. Polis ekipleri herhangi bir izin belgesi olmadan sokakta olan kişilere de denetim yaptı.

Turistlere de pasaport sorgulaması yapan ekipler, varyantta yürüyen Ali Çiçek (32) isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın?" sorusuna Çiçek, "Biliyorum ama gidecek yerim yok" diye cevap verdi. Polis memuru, Çiçek'e 3 bin 150 lira ceza uyguladı.