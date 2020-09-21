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Emmy Ödülleri'nde bir ilk; o kategoride ödül kazanan en genç isim oldu

24 yaşındaki oyuncu Zendaya, bu kategoride ödül alan en genç isim oldu

21 Eylül 2020 16:06

Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya, Emmy ödül gecesinde en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü alarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu.

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Törende en çok konuşulan isimlerden biri de 24 yaşındaki Zendaya oldu.

HBO yapımı olan Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya, en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü alarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu. HBO dizisindeki rolüyle kazandığı ödül hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Zendaya, sevdikleriyle etkileşimi kısıtlayan Koronavirüs'e rağmen bu anı aile ve arkadaşlarıyla paylaştığı için minnettar olduğunu söyledi. Aktör, "Bence bu gibi anları gerçekten tutmak ve beslemek zorundayız" diye ekledi.

Zendaya ayrıca, Viola Davis'in 2015'te "How to Get Away with Murder" dizisiyle kazandığı zaferinden sonra, drama dizisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan ikinci siyah aktör oldu.

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