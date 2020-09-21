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2020 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; geceye Schitt's Creek damga vurdu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'in Los Angeles'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Schitt’s Creek dizisi, Primetime'da yedi ödül ile komedi kategorisinde toplam dokuz ödülün sahibi olarak rekor kırdı. HBO'nun Succession dizisi de 5 ödül alarak gecenin kazanalarından oldu. İşte 2020 Emmy Ödülleri'nin sahipleri...

21 Eylül 2020 08:08

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Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'in Los Angeles'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Schitt’s Creek dizisi, Primetime'da yedi ödül ile komedi kategorisinde toplam dokuz ödülün sahibi olarak rekor kırdı. HBO'nun Succession dizisi de 5 ödül alarak gecenin kazanalarından oldu. İşte 2020 Emmy Ödülleri'nin sahipleri...

237

EN İYİ KOMEDİ- “Schitt’s Creek” (Pop

337

EN İYİ DRAMA- “Succession” (HBO)

437

EN İYİ MİNİ DİZİ- “Watchmen” (HBO)

537

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

637

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

737

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Zendaya, “Euphoria”

837

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Jeremy Strong, “Succession”

937

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Regina King, “Watchmen”

1037

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

1137

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

1237

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

1337

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- Julia Garner, “Ozark”

1437

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- Billy Crudup, “The Morning Show”

1537

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- Uzo Aduba, "Mrs. America"

1637

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

1737

EN İYİ TV FİLMİ- “Bad Education” (HBO)

1837

EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ- “Saturday Night Live” (NBC)

1937

EN İYİ VARYETE TALK SHOW PROGRAMI “Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

2037

EN İYİ REALITY YARIŞMA- “RuPaul’s Drag Race” (VH1)

2137

EN İYİ REALITY PROGRAM SUNUCUSU- RuPaul, “RuPaul’s Drag Race” (VH1)

2237

EN İYİ KURGULU REALITY PROGRAM- “Queer Eye” (Netflix)

2337

KURGUSAL OLMAYAN EN İYİ REALITY PROGRAMI- "Cheer" (Netflix)

2437

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU- Maya Rudolph, “Saturday Night Live”

2537

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU- Eddie Murphy, “Saturday Night Live”

2637

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU- Cherry Jones, “Succession”

2737

DRAMA DALINDA EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU- Ron Cephas Jones, “This Is Us”

2837

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN DİZİ- “The Last Dance” (ESPN)

2937

EN İYİ BELGESEL YA DA KURGUSAL OLMAYAN PROGRAM- “The Apollo” (HBO)

3037

EN İYİ ANİMASYON PROGRAMI- “Rick and Morty” (Adult Swim)

3137

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ SENARYOSU- Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

3237

EN İYİ DRAMA DİZİSİ SENARYOSU- Jesse Armstrong, “Succession” (“This Is Not for Tears”)

3337

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU- Damon Lindelof and Cord Jefferson, “Watchmen” (“This Extraordinary Being”)

3437

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YÖNETMENİ- Andrew Cividino ve Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

3537

EN İYİ DRAMA DİZİSİ YÖNETMENİ- Andrij Parekh, “Succession” (“Hunting”)

3637

EN İYİ MİNİ DİZİ, TV FİLMİ YA DA DRAMA PROGRAMI YÖNETMENİ Maria Schrader, "Unorthodox"

3737

EN İYİ VARYETE PROGRAMI YÖNETMENİ- Don Roy King, “Saturday Night Live” (Sunucu: Eddie Murphy”)

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