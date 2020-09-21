2020 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; geceye Schitt's Creek damga vurdu
Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'in Los Angeles'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Schitt’s Creek dizisi, Primetime'da yedi ödül ile komedi kategorisinde toplam dokuz ödülün sahibi olarak rekor kırdı. HBO'nun Succession dizisi de 5 ödül alarak gecenin kazanalarından oldu. İşte 2020 Emmy Ödülleri'nin sahipleri...
21 Eylül 2020 08:08
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Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, bu yıl 72'nci kez sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'in Los Angeles'taki Staples Center'da çok az sayıda seyirci karşısında sunduğu ödül törenine, kazanan isimler dünyanın farklı noktalarında bulundukları yerlerden uzaktan bağlandı. Schitt’s Creek dizisi, Primetime'da yedi ödül ile komedi kategorisinde toplam dokuz ödülün sahibi olarak rekor kırdı. HBO'nun Succession dizisi de 5 ödül alarak gecenin kazanalarından oldu. İşte 2020 Emmy Ödülleri'nin sahipleri...
237
EN İYİ KOMEDİ- “Schitt’s Creek” (Pop
337
EN İYİ DRAMA- “Succession” (HBO)
437
EN İYİ MİNİ DİZİ- “Watchmen” (HBO)
537
KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”
637
KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Eugene Levy, “Schitt’s Creek”
737
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Zendaya, “Euphoria”
837
DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Jeremy Strong, “Succession”
937
MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU- Regina King, “Watchmen”
1037
MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU- Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”