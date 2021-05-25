Eminönü'nde bir kişi, sahilde oturan bir kişiyi denize atarak öldürdü!

İstanbul Eminönü’nde bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atarak öldürdü.

İstanbul Eminönü'nde Serkan A. adlı kişi, sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Serkan A. daha sonra kendisine bakan inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi. Serkan A., Ahmet Uzun'a yumruk atıp, denize attı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

Betonda oturan Uzun'a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor. Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklığı ve şaşkınlık görülüyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.