T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emine Erdoğan ve Aamir Khan Huber Köşkü'nde görüştü

Emine Erdoğan, Khan’ın filmlerinde sosyal sorunları ele alış biçiminden dolayı tebrik etti

16 Ağustos 2020 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye’yi ziyaret eden Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan’ın görüşme talebi üzerine, Khan ile Huber Köşkü’nde bir araya gelerek yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Khan, Emine Erdoğan’ın çok önemli sosyal projeleri yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

Emine Erdoğan da, Khan’ın filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti.

Görüşmede Aamir Khan, bağımlılık ve diğer sosyal sorumluluk üzerine yürüttüğü çalışmaları anlattı. Khan, eşiyle birlikte Hindistan’da yağmur almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi. Eşinin Türkiye'de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını belirten Khan, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu söyledi. Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle yönelme hikayesini paylaştı.

ETİKETLER

amir khanemine erdoğanhintfirst ladyhuber köşkü

Diğer Videolar

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Aydın Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24